Die Zentrale der DER Touristik in Frankfurt.

Die DER Touristik agiert als Vorreiter bei den Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei. Währenddessen ruft der Deutsche Reiseverband (DRV) dazu auf, Spenden ans Deutsche Rote Kreuz zu richten.

DER Touristik hat eine Summe in Höhe von 500.000 Euro für die Betroffenen des Erdbebens in der Türkei gespendet. Das Geld wurde dem Deutschen Roten Kreuz bereitgestellt, um eine zielgenaue Verwendung zu garantieren.

Zuvor hatte der Airbroker Involatus ein Spendenkonto eingerichtet, um den Überlebenden in der Türkei zu helfen. Involatus selbst hat bekanntgegeben, 50.000 Euro zu spenden. "Vor Ort herrschen eisige Temperaturen, sodass vor allem Decken, Winterkleidung, Heizstrahler, Medikamente, Hygieneartikel und Feldbetten benötigt werden", teilte Involatus-CEO Erkan Türkoral fvw|TravelTalk mit.

Doch auch der Deutsche Reiseverband (DRV) hat einen Spendenaufruf veröffentlicht. Er ruft sowohl alle Unternehmen als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, Spenden an das Deutsche Rote Kreuz zu richten. Weitere Informationen können auf der Website des Verbandes abgerufen werden.

TUI-Chef Sebastian Ebel gab bekannt, dass die TUI Care Foundation mit der Unicef zusammenarbeite. Die Spendenaktionen seien angelaufen und TUI wolle jede Einzahlung verdoppeln.

Währenddessen wurde die für die nächsten Tage geplante große Tourismusmesse Emitt in Istanbul verschoben. Namhafte Touristiker argumentieren, dass die Reisebranche einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau der Region beitragen kann. Bentour-Chef Deniz Uğur erklärte, dass viele Menschen aus den Erdbebengebieten in der Tourismusbranche der Türkischen Riviera arbeiten. Damit schaffe die Reisebranche zahlreiche Arbeitsplätze und Einkommen, die beim Wiederaufbau der vom Erdbeben geschundenen Regionen benötigt werden.



Wie reagieren die Fluggesellschaften auf das Erdbeben?

Die meisten internationalen Fluggesellschaften führen weiterhin Flüge in die Türkei durch. Der Flughafen Istanbul – das wichtigste Drehkreuz des Landes für internationale Flüge – funktioniert wie gewohnt.

Am Montagabend bestätigten Etihad Airways, Emirates und Flydubai gegenüber "The National", dass Flüge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Türkei von der Situation nicht betroffen seien.

Turkish Airlines hat einige Inlandsflüge abgesagt, darunter einige Flüge nach Samsun, Adıyaman und Siirt. Die Fluggesellschaft will stattdessen Hilfsmaterialien in die Region entsenden, um die Rettungs- und Expertenteams zu unterstützen.

Schwere Schäden an der Start- und Landebahn am Flughafen Hatay – dem Drehkreuz für Reisende nach Antakya und Iskenderun – führten zur Einstellung des kommerziellen Flugverkehrs. Der internationale Flughafen Adana bleibt geöffnet.

Reisende, die geplant haben, zu diesen Zielen zu fliegen, oder mit Anschlussflügen über einen dieser Flughäfen, sollten sich bei ihrer Fluggesellschaft nach den neuesten Updates erkundigen.

Aus den jüngsten Daten des World Travel & Tourism Council (WTTC) geht hervor, dass die Flugbuchungen in die Türkei für das Jahr bereits das Niveau vor der Pandemie überschritten haben, wobei Reisende Reiseziele wie Istanbul und die Strände von Antalya, Bodrum und Dalaman bevorzugen.



