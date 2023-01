Marija Linnhoff

Der Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR) hat eine mögliche Übernahme von FTI durch Rewe als "nicht schön, aber trotzdem zweckdienlich" für die Tourismusbranche bewertet.

„Rettet man FTI – warum auch immer – nicht, kostet das die Steuerzahler in Bayern und im Bund viel Geld – stille Einlagen aus der Krise wären unwiederbringlich verloren.“ Marija Linnhoff, VUSR-Vorsitzende

VUSR-Chefin Marija Linnhoff erkennt in der gegenwärtigen Erholungsphase der Tourismuswirtschaft nach der Pandemie und im Schatten eines Krieges in Europa mehr Vor- als Nachteile durch die mögliche Übernahme.So oder so gebe es ein finanzielles Risiko für den Steuerzahler. Um den Totalverlust der stillen Beteiligung des Bundes an FTI zu vermeiden und auch das Ausfallrisiko für den Deutschen Reisesicherungsfonds zu minimieren, müsse man auch ernsthaft einen teilweisen Schuldenschnitt wenigstens prüfen."Man muss eine Übernahme von FTI durch Rewe nicht feiern, aber in der jetzigen Situation würde es zur Stabilisierung der Reisebranche beitragen, die jahrelang unter Corona gelitten hat und jetzt unter dem Eindruck eines schrecklichen Krieges in unmittelbarer Nachbarschaft arbeiten muss. Jetzt, wo die Buchungszahlen dennoch wieder auf das Niveau von 2019 oder darübersteigen, ist das Letzte, was die Branche braucht, eine Debatte über die Leistungsfähigkeit eines sehr großen Anbieters."FTI sei unter anderem aufgrund seiner geringen Eigenkapitalquote (Vor-Corona-Jahr: neun Prozent) von vielen schon vor der Pandemie als Wackelkandidat betrachtet worden.Linnhoff rechnet mit Risiken für den Steuerzahler. "Rettet man FTI – warum auch immer – nicht, kostet das die Steuerzahler in Bayern und im Bund viel Geld – stille Einlagen aus der Krise wären unwiederbringlich verloren. Bei einer Pleite müsste zudem dann der neue Kundengeldabsicherungsfonds einspringen. Da ist aber noch nicht genug Geld drin, also muss wieder der Steuerzahler ran, weil die Bundesregierung für den Fonds bürgt, bis genügend Geld drin ist. Ein Schuldenschnitt für FTI könnte den Steuerzahlern wenigstens einen Teil ersparen. Deshalb sollte man diesen wenigstens ernsthaft prüfen, auch wenn diese Option schwer vermittelbar sein sollte. Das müsste man schlicht rechnen."Kartellrechtliche Bedenken würden hingegen kein Problem darstellen, da durch die Übernahme keine marktbeherrschende Stellung entstehen würde.