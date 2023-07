Christian Wyrwa

Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe, setzt sich für umweltschonendes Reisen ein und fährt selbst am liebsten mit dem Rad zur Arbeit.

Nach dem Spezialisten Chamäleon und dem Flug-Consolidator Aerticket hat jetzt auch Reiseveranstalter DER Touristik einen Vertrag mit Lufthansa unterzeichnet: Gemeinsam wollen sie nachhaltigeres Fliegen fördern.

Dafür hat DER Touristik bei Lufthansa im großen Stil Sustainable Aviation Fuel (SAF) eingekauft und will so einen Beitrag zur Senkung der C