Die Mitarbeiter von DER Touristik erhalten mehr Geld.

Die Mitarbeiter der DER Touristik in Deutschland dürfen sich auf spürbare Gehaltserhöhungen freuen. Das Unternehmen hat dabei auch die kommenden Tarifgespräche im Blick.

DER Touristik wird zum ersten Oktober 2022 die tariflichen Gehälter seiner Mitarbeiter um drei Prozent erhöhen. Hinzu kommt eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro.Auch Auszubildende erhalten eine Erhöhung ihrer Ausbildungsvergütung um monatlich 100 Euro sowie eine Einmalzahlung von 150 Euro. Ausschlaggebend für diese Maßnahme ist die gute Buchungsentwicklung und die Erholung des Reisemarkts."Unsere Mitarbeitenden haben in den vergangenen Jahren großen Einsatz gezeigt, Veränderungen positiv begleitet und uns trotz der schwierigen Rahmenbedingungen die Treue gehalten", so Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe.Stephanie Wulf, Arbeitsdirektorin und Chief Human Resources Officer der DER Touristik Group, teilte zudem mit, dass mit Blick auf das Jahr 2023 Gespräche mit der Gewerkschaft Verdi geplant sind. Die aktuellen Gehaltserhöhungen seien ein wichtiger "Schritt der Geschäftsführung für die anstehenden Gespräche und einen Tarifabschluss".