Cyprus Airways

Paul Sies, CEO von Cyprus Airways, will künftig mehr als nur Flüge verkaufen.

Mit Cyprus Airways Holidays geht nun auch der zyprische Carrier mit einer eigenen Plattform für Urlaubsreisen an den Start. Dies sei der erste Schritt in den Pauschalreisemarkt, so CEO Paul Sies.

