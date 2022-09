Hans-Georg Kraus, Gründer von Wikinger-Reisen, ist am 1. September verstorben.

Am 1. September ist Hans-Georg Kraus im Alter von 86 Jahren im Kreis seiner Familie verstorben. Der langjährige Unternehmer hatte Wikinger-Reisen zu einer festen Größe unter den deutschen Veranstaltern aufgebaut und schon früh das Augenmerk auf nachhaltige Reiseformen gelegt.

Hans-Georg Kraus gründete sein Lebenswerk Wikinger-Reisen 1969 und leitete es über drei Jahrzehnte hinweg. In dieser Zeit machte der Naturfan aus einem Kleinstbetrieb ein erfolgreiches Touristikunternehmen. Das Unternehmen aus Hagen in Westfalen zählt seit Langem zu den zwanzig führenden deutschen Reiseveranstaltern.Aktiv, nah am Land, umweltbewusst – mit dieser Idee eines nachhaltigen Urlaubsstils war er seiner Zeit voraus. Bereits in den 70er Jahren wanderten Wikinger-Gruppen in Island, Südamerika oder auf den Kanaren.Den Menschen in den bereisten Regionen etwas zurückzugeben – das war der Kerngedanke für die nach seinem Vater benannte Georg Kraus Stiftung (GKS). Ihr hat der Wikinger-Gründer Mitte der 1990er Jahre 20 Prozent am Unternehmen übertragen. Die Stiftung unterstützt weltweit nachhaltige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit.1999 übertrug Hans-Georg Kraus das Familienunternehmen Wikinger Reisen an seinen Sohn Daniel Kraus. Seit knapp vier Jahren ist mit Janek Kraus, dem Enkel des Gründers, die dritte Generation an Bord."Mein Vater wollte stets einen ‚Urlaub, der bewegt‘ – dieses Ziel wird für immer auch unser Ziel bleiben", unterstreicht Daniel Kraus. "Wir sind sehr stolz auf sein nachhaltiges Lebenswerk und dankbar für sein vielfältiges Engagement. Und wir setzen die Unternehmensreise in seinem Sinne fort."