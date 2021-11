Abenteuer von Grönland bis Tschad

Nachhaltig: Seit 10 Jahren CSR-zertifiziert Seit 2011 ist Travel To Life mit dem CSR-Siegel zertifiziert. "Soziale und ökologische Ziele sind in unserem Kerngeschäft verankert", sagt Mit-Geschäftsführerin Anette Paatzsch. "Der Großteil des Reisepreises bleibt im Land."

Perle der Arktis

Gereist wird mit maximal zwölf Gästen, so bleibt man spontan und flexibel. "Wir möchten nicht überfallartig auftreten, sondern behutsam reisen und möglichst wenig Aufsehen erregen", sagt Paatzsch. Im Mittelpunkt stehe das gemeinsame Erleben, sagt Damson: "Der Wunsch nach Gemeinschaft in der Gruppe wird in unserer individualisierten und digitalisierten Welt immer stärker wird."Wandern ist ein zentrales Element jeder Tour, was auch seiner Wikinger-Vergangenheit geschuldet ist. Für ihn ist es "die sinnvollste und nachhaltigste Form der Fortbewegung auf Reisen. Wandern bringt einem die Destination emotional näher", meint er.Für die Grönland-Tour "Perle der Arktis" hatte Travel To Life 2014 die Goldene Palme der Zeitschrift "Geo Saison" gewonnen. "Es ist eine Basic-Reise", so Paatzsch. "Ganz authentisch, ganz weit weg von zivilisatorischen Ablenkungen und für Jedermann, der bereit ist, auf ein bisschen Alltagskomfort zu verzichten." Strecken werden nur per Boot oder zu Fuß zurückgelegt. Ansonsten greift das "Travel-To-Life-Prinzip": ein Mix aus Aktivsein, Entspannung und Begegnungen mit Einheimischen."Reisen schafft Frieden" ist eine Doktrin von Damson. Als Reiseveranstalter betreibe man interkulturellen Austausch, sagt er. Um seinen Gästen fremde Kulturen und deren Weltsicht bestmöglich näherzubringen, arbeiten bei Travel To Life darum bei Fernreisen immer ein einheimischer und ein deutscher Reiseleiter zusammen.