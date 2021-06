Seit seiner ersten Reise nach Afrika war Thomas Goosmann, Gründer von Safari Guru, "für immer gefesselt": Der gebürtige Nordhorner lebt die meiste Zeit in Kapstadt.

Aus Nordhorn bis nach Kapstadt und Nairobi: Für Thomas Goosmann vom Schweizer Afrika-Spezialisten Safari Guru ist Reisen zu veranstalten kein Job, sondern Berufung. Kunden will er mit individuellen maßgeschneiderten Touren das "echte" Afrika zeigen.

"Sofort für immer gefesselt"

Safari Guru

Safari-Experte, Völkerversteher, Genussmensch: Wäre er nicht in der Touristik gelandet, glaubt Goosmann, wäre er wohl Diplomat geworden.

Safari Guru

Andere Welt: der uralte Turkanasee in Kenias Wüste. Beliebteste Ziele von Safari Guru sind Kenia, Tansania, Sansibar, Namibia, Botswana und Südafrika.

Security in der Savanne

Safari Guru

Geschmortes Fleisch, Ugali-Maisbrei, Gemüse, Brot, Reis, viel Sauce und viel Spaß: Abendessen bei einer afrikanischen Großfamilie gehören oft zu den Reisen von Safari Guru.

Erlebnisse fernab der gewohnten Welt

Selfmademan aus Nordhorn Der gelernte Hotelfachmann arbeitete zuerst 13 Jahre für LTU Touristik: Bei Meiers Weltreisen war er für den Einkauf von Hotels und Fernstrecken zuständig. Ab 2003 baute er für die Schweizer Kuoni-Gruppe unter anderen das Destination Management in Kapstadt auf. Nach der Zerschlagung des Konzerns gründete er 2016 die Destination Management Company Africa 220 und den Veranstalter Safari Guru mit Sitz in Rotkreuz in der Schweiz und einer Zweigstelle im niedersächsischen Holzminden.

Safari Guru

Safari Guru unterstützt die Grundschule Mara Rianta in Kenia. Nachdem ein Kunde eine neue Schulküche finanziert hat, muss nicht mehr über dem offenen Feuer gekocht werden.

Afrika-Trip inmitten der Pandemie

Screenshot/Safari Guru

November 2020 in Kenias Masai Mara: In Videos sendete Goosmann die Botschaft, dass Reisen in vielen Ländern Afrikas – wenn auch unter Einschränkungen – wieder möglich ist.

Goosmann kann nicht anders: Beim Erzählen über Afrika gerät er immer wieder ins Schwärmen. "Ein unglaubliches Naturwunder! Einzigartig auf unserem Planeten!", sagt er etwa über die Herdenwanderungen in der Masai Mara in Kenia. "Tausende Gnus und Zebras müssen einen Fluss überqueren, in dem es vor Krokodilen nur so wimmelt – und auf der anderen Seite warten schon die Löwen."1988 reiste Goosmann erstmals nach Afrika. Für die damalige LTU Touristik sollte er Hotelbetten einkaufen. Er war sofort "für immer gefesselt".Heute ist der Schwarze Kontinent für den gebürtigen Nordhorner und Wahlschweizer längst zur zweiten Heimat geworden. Insgesamt neun Jahre hat er hier gelebt. Seine Tochter wurde in Kapstadt geboren. Mindestens fünfmal pro Jahr ist der 55-Jährige auf Dienstreise in Afrika.Von den Gorillas in Ruandas Regenwäldern bis zu den Wasserwegen des Okavangodeltas in Botswana: Über 50 Nationalparks hat der "Safari-Guru" erkundet. Goosmann, der Genießer, kennt aber auch Nairobis beste Bars und ist ein leidenschaftlicher Golfer (Handicap 21).Seine 2016 gegründeten Firmen – der Veranstalter Safari Guru und die Destination Management Company Africa 220 – haben Büros in Kapstadt und Nairobi. Kenias Hauptstadt ist ideal als Drehkreuz für die 17 Subsahara-Länder im Portfolio. "Vor allem unsere deutschsprachigen Gäste schätzen die Sicherheit und den Service, dass immer jemand vor Ort ist."Seine Gäste – Paare, aber auch kleine Gruppen und Familien – möchten individuell und maßgeschneidert reisen, sagt er. Beliebt sei die Kombination aus Safari und Strand mit authentischen Einblicken ins lokale Leben.Einmal hat Goosmann eine Safari für ein arabisches Königshaus geplant – inklusive Security in der Savanne, VIP-Hubschrauber und nach Geschlechtern getrennten Ausflügen. Fast alles geht also: Radsafari durch einen Nationalpark, Besteigung des Kilimandscharo, das "zufällige" Entdecken eines Rohdiamanten in einem Flussbett oder ein Heiratsantrag auf Kapstadts Lion's Head – Goosmanns Team macht es möglich.Vier- bis fünfmal pro Jahr lässt es sich der Chef nicht nehmen, Reisen zu begleiten und seinen Kunden – so der Claim auf der Website – das "echte" Afrika zu zeigen.Wie zum Beispiel am Turkanasee in Kenia: Wegen der extremen Hitze dort sei für die Stämme Wasser so viel wert wie Gold, weiß Goosmann jetzt. "Die Kultur dort ist unvergleichlich, kaum Touristen, ein Erlebnis fernab der gewohnten Welt."Kulturaustausch mit nachhaltiger Unterstützung der Menschen vor Ort sei vielen Kunden wichtig, sagt er. Darum starten viele Touren mit einem Abendessen bei einer lokalen Großfamilie. "Da wird viel gelacht und über das Leben in Deutschland gesprochen und mit dem in Afrika verglichen. Und immer kocht die Mama."Safari Guru unterstützt eine Massai-Grundschule in Kenia mit Sach- und Lehrmitteln. Vor Kurzem hat ein Kunde die neue Schulküche finanziert. Dazu arbeitet Goosmann wenn möglich mit kleinen und mittelständischen Anbietern zusammen. Etwa 70 Prozent des Reisepreises bleiben so auf dem Kontinent.Im November 2020 besuchte Goosmann Safari-Camps in Tansania, Sansibar und Kenia. Alle hatten kaum Gäste. "Die Mitarbeiter waren dennoch so herzerfrischend positiv, das hatte ich nicht erwartet. Draußen in der Steppe ist das Thema Covid-19 vielen unbekannt, die Menschen verstehen es nicht. Sie sind auch alle gesund und munter, warum also aufregen?"Wegen der Pandemie brach der Umsatz 2020 um 65 Prozent ein. Einige Angestellte hat Goosmann monatelang aus der eigenen Tasche bezahlt. Dennoch ist die Mitarbeiterzahl von 54 auf aktuell 29 geschrumpft.Für 2022 gehen jedoch wieder viele Anfragen ein, auch wenn sich die Kunden Zeit lassen mit der Buchung. Goosmann schiebt das auf die "verwirrenden Reisewarnungen und stetigen Anpassungen. Wir bieten darum großzügige Stornoregeln an, um Flexibilität zu garantieren."Seit Kurzem setzt Safari Guru auch auf den Counter. Goosmann ist sich sicher, dass "inhabergeführte Spezialisten mit ausgeprägtem Kundendienst und Erreichbarkeit auch an den Wochenenden ein Mehrwert für die Reisebüros sind".Goosmann sieht sich übrigens auch als Spezialist für Afrika-Anfänger. Ein besonderer Neuling war seine Frau Carmen, eine Dominikanerin. Der Safari-Guru zeigte ihr seine andere große Liebe "gleich mal richtig". Auf Selbstfahrertour ging es durch Namibia, Sambia und Botswana, geschlafen wurde im Dachzelt.