Vom Ein-Mann-Betrieb zum Mittelständler

Die kroatische Hafenstadt spielt in der Geschichte der Misirs eine zentrale Rolle. Martin Misirs Vater Lovro kam als Teenager aus dem heutigen Bosnien und Herzegowina nach Dubrovnik und fasste dort Fuß in der Touristik, erst als Guide, dann im staatlichen Reisebüro.



In Dubrovnik lernte er auch eine Urlauberin aus Herne kennen und lieben. Ihretwegen zog er von der "Perle der Adria" in den Ruhrpott. Das war 1966.

Im selben Jahr eröffnete Lovro Misir in Essen ein winziges Reisebüro. Mit 20 DM Startkapital konnte er sich kein Personal leisten, also war er zugleich Geschäftsführer, Berater, Verkäufer, Buchhalter und Sekretär.