Essen, schlafen und reisen wie die Einheimischen

Von Basic bis Premium Die Erlebnisreisen von Intrepid werden in den Kategorien Basix, Original, Comfort und – ganz neu – Premium angeboten. Dazu gibt es Touren für spezielle Zielgruppen wie Familien, Aktive, Gourmets, Wildnis-Fans oder Millennials.

Die "Real Life Experiences" sind bis heute die Basis jeder Intrepid-Reise. Neben Sehenswürdigkeiten stehen deshalb lebensnahe Einblicke in den Alltag und in die lokale Kultur der Bevölkerung im Fokus. Dafür greift Intrepid auf das Know-how und die Kontakte des eigenen DMC-Netzwerks in mittlerweile 23 Ländern zurück.Gereist wird in kleinen, internationalen Gruppen, die ausschließlich von einheimischen, Englisch sprechenden Reiseleitern geführt werden. Wann immer möglich werden Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt.Ein gutes Beispiel dafür ist die Reise "Galapagos Island Hopping": Anstatt an Bord eines Schiffs schläft man in kleinen, von Einheimischen geführten Hotels oder Pensionen und isst wie die Locals in landestypischen Restaurants.