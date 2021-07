Ein Lieblingsbild von Nicolas Kitzki (47) ist eine Radierung des heiligen Berges Kailash in Tibet. Seit 2005 führt Kitzki das Familiengeschäft. 1970 hatten seine Eltern den Spezialisten in Frankfurt gegründet.Die erste Tour war ein Vollcharter mit 176 Gästen nach Indien. 1975 organisierte man die erste China-Rundreise. In den 80ern war man mehrmals Ausrichter der Camel Trophy. Ikarus galt als Pionierveranstalter.Das Firmenmotto "Ferne Welten entdecken" war auch das Motto von Kitzkis Kindheit. "Ich bin quasi im Unternehmen aufgewachsen", erzählt er. "In den frühen Jahren lief der gesamte Katalogversand von zu Hause aus, weil im Büro kein Platz dafür war. Da war drei Tage lang das ganze Haus voller Stapel, Kisten und Helfer."

Nicolas Kitzki Nach seinem Wirtschaftsstudium in Gießen absolvierte der gelernte Reiseverkehrskaufmann mehrere Seminare – für Sprachen in Moskau und für Tourismus auf Hawaii und in St. Gallen. 1997 fing Kitzki im Geschäft seiner Eltern in Königstein im Taunus an und baute als Produktmanager den Bereich Nord- und Osteuropa auf. 2005 wurde er alleiniger Geschäftsführer.

Zu Corona-Zeiten die ganze Erde in einem Katalog

Privat

Weit gereist: Ikarus-Chef Kitzki auf den Pitcairninseln. Entspannung findet er beim Segeln, Lesen, Grillen mit Freunden oder bei einem Waldspaziergang mit seinem Dackel im Taunus.

Und er reiste viel: Der Touristiker-Spross erinnert sich noch an Flugzeuge, die man vom Heck aus bestieg, an die Rassentrennung in Südafrika, an die Südsee ("mein Sehnsuchtsort schlechthin"), an Mexiko, Madagaskar, "und dazwischen immer wieder Griechenland".So gut wie die gesamte Welt ist auch im aktuellen Ikarus-Programm zu finden, das mitten im Lockdown und – anders als zuvor – in einem Gesamtkatalog erschien. "Wir wollten, dass die ganze Erde enthalten ist", sagt Kitzki. Sein Hintergedanke war: "Was auch immer wieder bereisbar sein wird – in diesem Katalog findet man es."Rund 100 Ziele sind es geworden, von Argentinien über Nordkorea bis zu Mikronesien. "Allgemein sind wir wohl als Spezialist für ausgefallene Destinationen bekannt, würden uns aber auch über verstärkte Buchungszuwächse in die 'normalen' Ziele freuen", meint Kitzki.Europa ist im Katalog stärker vertreten denn je. Kurzfristig nahm der Fernreiseexperte sogar sechs Deutschland-Touren mit auf. "Aus einer gewissen Lethargie heraus, da wir ja zum Nichtreisen verdammt waren. Immerhin waren wir so in den schlimmsten Corona-Zeiten beschäftigt", sagt er unverblümt.