Auf Wachstumskurs: Matthias Ruch von It's Your Trip hat im April 2020 den Natur- und Tierreisespezialisten Colibri Travel und jetzt auch East Asia Tours übernommen.

Ob Nordlicht, Berggorillas oder Amazonas-Stamm – bei Tier- und Naturreisen geht es vor allem ums Staunen, um Glücksgefühle und Gänsehaut. Colibri Travel gilt als ein Spezialist für solche hochindividuellen Erlebnis- und Begegnungsreisen.

Komodowaran-Abenteuer in Indonesien: Colibri-Kunden sind zumeist Individualisten, die selbstständig oder in kleinen Gruppen und mit privaten Guides reisen möchten.

Warum Colibri so gut zu It's Your Trip passt

203 Partner in 120 Zielen: Matthias Ruchs Team – hier in Boliviens Salar de Uyuni – hat für Colibri 40 neue Reisen entwickelt, etwa in Nordamerika, Neuseeland und der Mongolei.

Ein weiterer Grund: Ruch war bislang vorrangig im Direktvertrieb tätig und baut gerade seinen Reisebüro-Vertrieb auf. Insofern passt Colibri Travel mit seinem gewachsenen Agenturnetzwerk auch hier optimal zum Plan.

Türöffner zum Reisebüro-Vertrieb

Abenteuer mit den Waorani: Die Reiseleiterin, eine gebürtige Schweizerin, lebt seit 25 Jahren in Ecuador und kann sich in der Sprache des indigenen Stammes verständigen.

Tierbeobachtungen vom Kauz bis zu den Big Five

Colibri-Chef Matthias Ruch erinnert sich noch genau. Es war der letzte Tag im Etosha-Nationalpark in Namibia. Ruch war damals 13, und er und seine Eltern waren früh aufgebrochen, um endlich Löwen zu entdecken. Unter einem Baum schließlich sichteten sie ein dösendes Löwenrudel. Ruch war außer sich: "Es ist schwer zu beschreiben", sagt er rückblickend, "aber in dem Moment wurde mir die Macht der Natur bewusst. Das Wilde, die Gefahr – ich kannte Löwen ja nur aus dem TV."Ruch (36) erzählt diese Geschichte, weil sich diese Begegnung tief in sein Gedächtnis eingebrannt hat – und darum kein unbedeutender Grund dafür war, weshalb sich der It’s-Your-Trip-Chef im Frühling 2020 dazu entschloss, den insolventen Spezialveranstalter zu übernehmen. Die Marke Colibri Travel steht seit mehr als zehn Jahren für einzigartige, weltweite Natur- und Tierreisen.In vielerlei Hinsicht passt Colibri Travel perfekt zu It's Your Trip. Durch die Pandemie, so Ruch, habe sich der Trend zu Individualreisen fernab der touristischen Hotspots nur noch verstärkt. Und obgleich es bei den beiden Marken unterschiedliche Reiseschwerpunkte gäbe, sei "das Publikum recht ähnlich", meint er. Ruch staunte nicht schlecht, als er in der Kundenkartei von Colibri einige Namen wiederfand, die auch schon bei It's Your Trip gebucht hatten.Zurzeit stellt sich Ruch bei vielen Reisebüros vor und erklärt sein – auch für Colibri gültiges – Konzept: maßgeschneiderte Reisen, die von 203 Partnern in 120 Zielen und seinem Team in Baierbrunn geplant werden. "Colibri ist dabei ein Türöffner", freut sich Ruch über viele neue Agenturverträge und so manche Buchung. Gleichzeitig fällt das Spektrum bei Colobri Travel jetzt breiter denn je aus, denn neben den bewährten Kleingruppenreisen kann der Spezialist unter dem Dach von It's Your Trip jetzt noch mehr private Touren anbieten und auch individuelle Programme ausarbeiten.Zum Portfolio von Colibri gehören auch sogenannte Abenteuerreisen in schwer zugängliche Gebiete. Eine davon zum Beispiel führt tief in den Amazonas-Regenwald von Ecuador – inklusive zweitägiger Anreise mit dem Motorkanu, Schlafen im Zeltcamp und Wanderungen mit den Waorani.Zugpferd sind jedoch die Touren in die Tierwelt. Die Auswahl ist groß: Neben Klassikern wie den Big Five oder Walbeobachtung hat Colibri etwa auch Monarchfalter in Mexiko, Lemuren in Madagaskar, Königspinguine auf den Falklandinseln, Sperlingskauze in Polen,e in Indonesien, Hottentottenenten in Äthiopien oder Bären in Kamtschatka im Angebot.Ein Bestseller in diesem Jahr ist Uganda. Die Reise in den Bwindi-Regenwald, einer der letzten Rückzugsgebiete der vom Aussterben bedrohten Berggorillas, steht auch bei Ruch ganz weit oben auf der Bucket List.Das Tracking nach den Großaffen kann mehrere Stunden dauern. Lokale Guides und Ranger führen durch den Dschungel. Ruch erhofft sich eine ähnlich einmalige Begegnung wie einst mit dem Löwenrudel in Namibia: "Es muss wahnsinnig beeindruckend sein, diese majestätischen Tiere zu sehen."