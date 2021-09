Stiftungsprojekt Tansania Mwema

Eine Besonderheit sind die 50 sozialen und ökologischen Projekte der Chamäleon-Stiftung. Ob Kindergarten in Tansania oder Ausbildungsstätte für Frauen aus den Townships Kapstadts – die unterstützten Einrichtungen sind für Gäste erlebbar. In Handwerksbetrieben wie der Arganöl-Frauenkooperative Assafar in Marokko erhalten sie sogar ein kleines Geschenk. So greifen Reisegestaltung, soziale Verantwortung und Marketing wie in einem Räderwerk ineinander.Expedienten rät Lies , Klima- und Naturschutzthemen mit in jedes Verkaufsgespräch aufzunehmen. Plastikflaschen sind auf Chamäleon-Reisen tabu. Jeder Gast erhält 100 Quadratmeter Regenwald in Ekuador – namentlich zertifiziert – symbolisch geschenkt. Und für jeden Kunden, den Reisebüros für Chamäleon buchen, pflanzt man einen Baum auf der Halbinsel Yucatan. Selbst der Berliner Firmensitz ist klimaoptimiert.