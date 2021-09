Radreise-Abenteuer in Kirgisistan

Auf Kuba etwa habe man von Beginn an Radreisen im Programm und sei in dieser Nische einer der Marktführer. "Anfangs fanden die Kubaner den Anblick von radelnden Touristen schon ein bisschen seltsam", sagt Deininger, "aber inzwischen haben sie sich daran gewöhnt." Einmalig seien für ihn die "spontanen Begegnungen auf Augenhöhe mit der Landbevölkerung. Man radelt den einen oder anderen Kilometer gemeinsam mit Kubanern und bekommt dabei die beste Unterhaltung und sehr authentische Einblicke in das Leben auf Kuba."Biketoura wird nicht auf Lateinamerika begrenzt sein. Deininger will mit der Marke auch in Vietnam, Neuseeland oder Namibia an den Start gehen. Ein besonderes Biketoura-Ziel wird Kirgistan sein, das Geburtsland seiner Frau Aleksandra. Auf der Mountainbike-Reise geht es durch das Tian-Schan-Gebirge, ein Koch ist mit dabei, an manchen Tagen wird in Jurten unter freiem Himmel übernachtet. Ein Abenteuer ganz nach Deiningers Geschmack.