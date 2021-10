Schauinsland-Reisen, hier die Firmenzentrale, geht mit neun Katalogen in die Sommersaison 2021.

Die Duisburger eröffnen den Reigen der Sommerkataloge und legen die ersten Flugreisekataloge vor. Eine Zimmerkategorie wurde besonders ausgebaut.

Der Veranstalter möchte unter dem Motto "Urlaub vor Freude" nach den Einschränkungen der vergangenen Monate wieder Urlaubsfreude verbreiten.



Ein Großteil des Portfolio ist bereits buchbar, jetzt kommen die Flugreisen in insgesamt neun Katalogen heraus. Mehr als 1500 Unterkünfte finden sich in der Printversion, 44 sind neu im Sommerprogramm.





Seit dem 4. Oktober sind die Kataloge Familien, Ägypten, Kanaren, Griechenland und Fernreisen erhältlich. Am 13. Oktober folgen die Ausgaben Balearen, Sonnenziele, Türkei und High Class.





Einer Zimmerkategorie widmen die Duisburger besondere Aufmerksamkeit. Schon in diesem Sommer hätten sich Poolzimmer großer Beliebtheit erfreut, für die Sommer 2022 hat der Veranstalter das Angebot ausgebaut.



Zimmer mit direktem Poolzugang wird es in 265 Hotels geben. Darunter befinden sich Anlagen so bekannter Marken wie Lopesan und Iberostar. In ausgesuchten Häuser bietet Schauinsland diese Kategorie exklusiv auf dem deutschen Markt an.





Ein weiterer Trend: Drei-Sterne-Hotels mit den Attributen solide Unterkunft, schöne Lage, verlässliche Qualität und familiäre Atmosphäre werden derzeit stark nachgefragt, stellt Schauinsland fest.

Potenzial sieht der Veranstalter auch in Ägypten, wo die Duisburger ihr Portfolio weiter ausbauen. Das gilt vor allem für exklusiv verpflichtete Häuser. Neben bekannten Ketten wie Pickalbatros, Steigenberger, Jaz, Three Corners oder Azur Hotels weiten die Duisburger ihre Zusammenarbeit mit Sunrise Hotels und Resorts aus.



So wird das Sunrise Tucana Resort Grand Select (fünf Sterne) an der Makadi-Bucht, das derzeit auf die Fertigstellung zusteuert, ab November exklusiv bei Schauinsland buchbar sein. Die Einrichtungen des Schwesterhotels Sunrise Royal Makadi Resort Select dürfen mitgenutzt werden. Zur Ausstattung gehören unter anderem sieben À-la-carte Restaurants, elf Bars sowie ein Aquapark mit 18 Rutschen.Schauinsland verspricht zielgebietsübergreifend stabile Preise. Bis zum 31. Januar und teilweise bis Ende Märze können Kunden Frühbucherrabatte nutzen. In Kombination mit weiteren Ermäßigungen seien in der Spitze Rabatte bis 40 Prozent möglich.