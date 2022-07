Interhome Group

Interhome Group wird vom Mittler zum Anbieter: Die Schweizer Gruppe mit den Marken Interhome und Interchalet hat 20 Wohnungen langfristig gemietet und bietet sie selbst an.

Die Interhome Group mit ihren beiden Marken Interhome und Interchalet erweitert das Geschäftsmodell um Langzeitmieten von Ferienwohnungen. Den Auftakt machen Wochen in Locarno. Dazu schließt sie für 20 Wohnungen in den "LocTowers" in Locarno Mietverträ