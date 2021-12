Granada zählt zu den spanischen Zielen im neuen Themenkatalog von Gebeco.

"Naturwunder, die überwältigen", unter diesem Motto stellt Gebeco Studienreisen in einem neuen Katalog vor. Er will mit außergewöhnlichen Zielen überzeugen – und mit Klimaneutralität.

Die 16 Reisen sind größtenteils als besonders nachhaltig gekennzeichnet, bieten die Möglichkeit, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und ihr Engagement für den Schutz der Natur kennenzulernen.



Der Veranstalter geht dabei mit den Gästen der Frage nach, wie die Landschaften entstanden, wie sie geschützt werden können und welche Rolle dabei der Mensch spielt.

Gäste erleben etwa die Vulkanlandschaften am Golf von Neapel und in Costa Rica, erkunden Europas letzte Urwälder in Polen oder entdecken die Berglandschaften von Grazalema und Alpujarras in Spanien. Zu den weiteren Zielen zählen unter anderem Griechenland, Island, Marokko, Usbekistan und Nepal.

Der neue Katalog wurde klimaneutral auf recyceltem Papier gedruckt und ist ab sofort bestellbar. In den Reisebüros treffen die Kataloge im Laufe der ersten Dezemberwoche ein. Alle Themenreisen finden sich unter diesem Link.



