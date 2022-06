Trendtours

Trendtours-Chef Markus Daldrup begrüßte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Angehörge zur Einweihung des neuen Firmensitzes.

Der Veranstalter hat seinen Sitz in den Vordertaunus verlegt. Am Freitag wurde mit den Mitarbeitenden der Umzug in das neue Bürogebäude in Eschborn gefeiert. Der Veranstalter arbeitet mit seinen 160 Mitarbeitern künftig in einem 4.200 Quadratmeter gro&szli