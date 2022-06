Der Veranstalter hat seinen Sitz in den Vordertaunus verlegt. Am Freitag wurde mit den Mitarbeitenden der Umzug in das neue Bürogebäude in Eschborn gefeiert. Der Veranstalter arbeitet mit seinen 160 Mitarbeitern künfitg in einem 4.200 Quadratmeter gro&szli

Login für Abonnenten Jetzt Angebot wählen und weiterlesen! 1 Monat 5 € danach 18 € / mtl.

13 € sparen 12 Monate 99 € nur für kurze Zeit

120 € sparen 24 Monate 179 € größter Preisvorteil

259 € sparen fvw|TravelTalk Digital Vollzugriff auf fvw.de inkl. E-Paper

PepXpress-Ausweis für 2 Jahre kostenlos

Ermäßigungen bei allen Events