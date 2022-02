Kultur plus Genuss: Eine Reise durch die Provence gehört zu den neuen Reisen im Angebot von Ikarus.

Aktivreisen, Wandertouren und Segeltörns – Ikarus Tours legt bei seinen Europa-Reisen 2022 nach und kooperiert dabei mit anderen Veranstaltern.

Der Veranstalter stellt eine spürbare Nachfrage nach mehr Aktivität und Bewegung bei Rundreisen fest und erweitert jetzt sein Programm um Angebote anderer Veranstalter.



Neue Kataloge Mehr Kleingruppen bei Ikarus Reisen

One Voice | Porträt Ikarus Tours macht Lust auf ferne Welten

So können wanderbegeisterte Kunden auf jeweils gut einwöchigen Aktiverlebnissen an unterschiedlichen Alpenüberquerungen, zum Beispiel von Oberstdorf nach Meran, von Garmisch nach Sterzing, vom Königssee nach Südtirol oder im Stubaital teilnehmen oder die bayrische Voralpenregion, den Bayerischen Wald oder Tirol aktiv kennenlernen.Im Mittelmeerraum finden sich neue Wanderreisen auf Sardinien, Korsika, Mallorca, Menorca, in Andalusien und in der römischen Bergwelt. In Polen gehört die Ostseeküste bis Danzig zu den neuen Angeboten bei Ikarus.Alle Touren sind von durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad und auch für Gelegenheitswanderer gut zu bewerkstelligen, heißt es von Ikarus.Eine besondere Mischung aus kulturellen Erlebnissen, Genussmomenten und Aktivität verspricht der Veranstalter bei einer Reihe von rund einwöchigen Frankreich-Rundreisen, etwa an die Calanques bei Marseille, in den Lubéron bei Avignon, in die Provence zur Lavendelblüte, bei einer Gartenliebhaberreise ins südfranzösische Roussillon, bei einer Radreise im Weinparadies Bordelais oder einer individuellen Radreise im Loire-Tal.Bei drei einwöchigen Segeltörns in der kroatischen Adria, in der griechischen Ägäis und vor der Südküste Mallorcas sind die Reisenden aufgefordert, anzupacken beim Segeln, bei der Zubereitung der Mahlzeiten und bei der Routenplanung. Segelvorkenntnisse sind zur Teilnahme nicht notwendig.Weitere Ziele der neu aufgenommenen Reisen sind im Hochsommer der Norden Finnlands bei einer elftägigen Rundreise sowie der Süden Norwegens bei einer einwöchigen Wanderreise durch das Tal von Espedalen und Jotunheimen.