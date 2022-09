Wander- und Outdoor-Spezialist Wikinger sieht sich dem nachhaltigen Reisen verpflichtet.

Der Aktiv- und Outdoor-Spezialist Wikinger Reisen will nachhaltiges Reisen im kommenden Jahr attraktiver machen und setzt dabei auf drei Schwerpunkte.

So bietet Wikinger im kommenden Jahr im Rahmen seines Programms Green Travel Inclusive mehr Bahnreisen als bisher an, bei Flügen ist die Anfahrt per Zug im Preis enthalten, und die CO₂-Kompensation des Fluges ist obligatorisch.Wikinger-Geschäftsführer Daniel Kraus erklärte: "2023 bleibt deutlich mehr als die Hälfte unserer Gäste auf dem Boden. Für diese Bahnoffensive haben wir bei neuen Reisen den Fokus auf ‚erdgebundene’ Ziele gelegt. Oder Programme ‚fluglos’ umgebaut – etwa in Frankreich oder Polen: Dort fahren unsere Gäste nach Görlitz, von dort gehts gemeinsam per Bustransfer weiter. Green Travel muss einfach sein."Bei allen Flugreisen führt der Veranstalter eine CO₂-Kompensation durch. Beispielsweise werden Fernreisen über ein zertifiziertes Ofenbauprojekt in Nepal ausgeglichen, das CO₂-freundliche und sichere Kochstellen fördert. Europaflüge werden über Myclimate kompensiert.Es sei in der Reisebranche nicht möglich, vollständig auf Flüge zu verzichten. Doch die CO₂-Kompensation biete eine gute Möglichkeit, um gegen den Klimawandel anzukämpfen.