Geringe Klimabelastung im Fokus

Alle Kunden des Münchner Slow-Trekking-Veranstalters Hauser Exkursionen erhalten ab Sommer 2022 den geruchlosen „Take me home“-Beutel.

Insbesondere Sondermüll und Batterien mitnehmen

"Bei all unseren Tou­ren steht die Balance zwischen sozialer Ver­antwortung und einer möglichst geringen Klimabelastung im Mittelpunkt", sagt Häupl.

Der Müllbeutel besteht aus 100 Prozent recycelbarer Folie und ist dank doppeltem Druckverschluss auslaufsicher und geruchsfrei. Von dieser Aktion erhofft sich der Münchner Slow-Trekking-Veranstalter, dass die Reisenden, ihren eigenen und gern auch gefundenen Unrat einsammeln, mitnehmen und erst im Recyclingsystem zuhause in Deutschland entsorgen.Damit möchte Hauser Exkursionen die Problematik der Müllentsorgung in zahlreichen Gastländern entschärfen, um so die Vision, die Welt mit jeder Reise einen Schritt besser zu machen, auch zu erfüllen."Bei all unseren Tou­ren steht die Balance zwischen sozialer Ver­antwortung und einer möglichst geringen Klimabelastung im Mittelpunkt", sagt Manfred Häupl, Inhaber und Geschäftsführer des Münchner Veranstalters Hauser Exkursionen. "Daher bieten wir zum Beispiel keine Fernreise unter zwei Wochen an. CO₂-Kompensation und Projekte zur Unterstützung der Bevöl­kerung sind für uns selbstverständlich."So wurden die Climate-Treks kürzlich mit dem Fairwärts-Award in der Kategorie "Klimawandel-Bewältigung" ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Engagements reifte auch der Gedanke, die Teilnehmer selbst ins Entsorgungssystem einzubinden."Touristen lassen Arbeitsplätze entstehen und tragen zur wirtschaftlichen sowie sozialen Entwicklung bei. Sie bringen aber auch Unerwünschtes mit", so Häupl. Der zunehmende Müll belaste die Erde und die Meere, während es bisher nur in wenigen Ländern ein stabiles Entsorgungsmanagement gebe."Aus der Idee für Nepal wurde schnell eine für die ganze Hauser-Welt", sagt Manfred Häupl. Reisende leisteten so einen aktiven Beitrag zur Abfallvermeidung im Gastland. Persönlicher Sondermüll soll ebenso mit nach Hause genommen werden wie Batterien, Plastikverpackungen oder andere Dinge, die vor Ort schwer zu entsorgen sind. Besser sei es, die in Europa besser entwickelte Abfall- und Recyclingindustrie zu nutzen, so Häupl.Ab sofort erhalten alle Hauser-Reisenden den "Take me home"-Beutel von den lokalen Reiseleitern vor Ort. "Das funktioniert in fernen Ländern, genauso wie in den Alpen und in unseren heimischen Naturräumen", betont Häupl.