J-Navigator

Die J-Navigator-Geschäftsführer Martin Neumann und Oliver E. Kühne.

Wie berichtet bietet J-Navigator den deutschen Veranstaltern an, das Zubucher-Programm für Japan-Reisen zu übernehmen. Damit würde die DMC die Nachfolge von JF Tours antreten, die von Juli 2023 an keine Japan-Reisen mehr veranstalten will. fvw|TravelTalk hat mit den Chefs von J-Navigator gesprochen.

Als "Krise und Chance zugleich" bezeichnet J-Navigator die Situation, die sich durch den Rückzug des Japan-B2B-Marktführers JF Tours fü