Travelcoup

Für die luxuriösen Privatjet-Charterflüge in Europa setzt Travelcoup vom Mai an die Embraer 145 ein.

Travelcoup, der erste Anbieter von Pauschalreisen mit dem Privatjet in Deutschland und der Schweiz, hat eine luxuriöse Neuerung im Gepäck. Von Mai an schickt der Luxusreisen-Veranstalter seinen ersten eigenen Jet in kompletter First-Class-Konfiguration ins Rennen.

Für all jene, für die die Business Class längst zur Massenware geworden ist, gibt es seit 2021 eine luxuriöse Alternative. Mitten