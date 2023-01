Im Rahmen des Schauinsland-Reisen-Cups wird der ehemalige deutsche Nationalspieler Lukas Podolski gemeinsam mit den Mini-Helden fußballerisch aktiv sein. Das Ereignis, das am kommenden Sonntag stattfindet, ist eingebettet in die Mini-Helden-Aktionsreihe.

Schauinsland startet in eine weitere Mini-Helden-Saison. Beim Schauinsland-Reisen-Cup in Gummersbach werden am kommenden Sonntag zwei Bambini-Mannschaften in der Schwalbe-Arena gemeinsam mit Schirmherr Lukas Podolski um den Mini-Helden Cup spielen.



Mehr dazu

Mehr dazu In Paderborn Schauinsland informiert bei Reisebüro-Stammtisch

Die Bambini-Mannschaften des ETuS Bissingheim und der JSG Wiehltal eröffnen das Benefizturnier gemeinsam mit Podolski beim Mini-Helden Cup. Schauinsland hatte dafür in den vergangenen Wochen über die sozialen Medien Bambini-Mannschaften aufgerufen, sich mit ihrem lustigsten Teamfoto für den Mini-Helden-Cup zu bewerben. Neben dem ehemaligen deutschen Nationalspieler steht am Sonntag auch der Ideengeber der Mini-Helden-Reihe Andreas Rüttgers von Schauinsland mit auf dem Platz.Im Anschluss an das Bambini-Spiel spielen die Profimannschaften Hamburger SV, Karlsruher SC, Rot-Weiss Essen, 1. FC Kaan Marienborn, Blau-Weiss Lohne und Poldis Heimatverein Górnik Zabrze gegeneinander um den Schauinsland-Reisen-Cup. Zusätzlich findet ein Promikick unter dem Motto "Poldi grillt den Henssler" statt. Amüsanter Hintergrund: Podolski will sich bei dem TV-Koch für ein verlorenes Kochduell im Fernsehen revanchieren.

Mit auf dem Feld stehen dabei zahlreiche weitere Promis wie Ex-Bundesligastar Ailton, Let’s Dance-Gewinner Rúrik Gíslason oder DSDS-Juror Pietro Lombardi. Während des Turniers wird Schauinsland Kurz-Interviews mit den Promis auf seinem Events-Kanal bei Instagram veröffentlichen. In der neuen Rubrik "Reisende Reporter" wird das Social Media-Team des Reisveranstalters in der Arena unterwegs sein, um Poldi & Co. vor die Kamera zu locken.



Mehr dazu

Rund um das Turnier werden unter anderem die beliebten Schauinsland-Maskottchen Katta und Ingo für Unterhaltung sorgen. Außerdem wird es Auftritte von Comedian Matze Knop, Ballermann-Star Julian Sommer und Pietro Lombardi geben. Die Schwalbe-Arena ist restlos ausverkauft. Übertragen wird das Event am Sonntag ab 12.30 Uhr auf Sky Sport News HD. In den vergangenen Jahren sind beim Schauinsland-Reisen-Cup insgesamt schon fast zwei Millionen Euro für den guten Zweck gesammelt worden.

Bei der Mini-Helden-Aktionsreihe nahmen im vergangenen Jahr mehr als 150.000 Kinder teil. Im aktuellen Jahr sollen zahlreiche weitere Events folgen.