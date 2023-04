Airtours

Bei Airtours und anderen Luxusmarken sind derzeit besonders Fernziele, wie hier die Malediven, sehr nachgefragt.

Die Nachfrage nach Luxusreisen boomt wie nie zuvor. Nicht nur Luxusspezialisten profitieren von den neuen Trends, sondern auch bei etablierten Veranstaltermarken ist das Geschäft nach der Pandemie wiedererwacht. Fünf Luxusanbieter berichten, welche Destinationen und Trends derzeit gefragt sind.

Ob per Privatjet, per Privatyacht oder nun auch per Luxon-Privatzug, wer das nötige Kleingeld besitzt, konnte auch in Zeiten von geschlossenen Gr