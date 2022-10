Chamäleon

Die zwölf Reiseleiter zu Gast im Chamäleon-Haus.

Workshop-Woche bei Chamäleon Reisen: Inhaber Ingo Lies und sein Team tauschen sich mit zwölf Reiseleitern aus Afrika, Amerika, Asien und Europa aus. Am Ende der Woche können Reiseprofis sich per Livestream von den Attraktionen in den Zielen begeistern lassen.

