TUI

Das TUI Magic Life Kalawy in Ägypten liegt am Roten Meer. Zum Angebot gehört unter anderem eine Tauchschule.

Aktuell peilt die TUI nicht nur Langzeiturlauber, sondern auch digitale Nomaden als Zielgruppe an. So ist beispielsweise das TUI Magic Life Kalawy in Hurghada bei beiden Zielgruppen besonders beliebt. Deutsches Winterwetter und steigende Energiekosten sind Argumente genug