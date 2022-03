Thinkstock

Entspannt im Urlaub: Dafür sollen auch die flexiblen Buchungsbedingungen von Alltours sorgen. Die wurden nun nachgeschärft.

Bislang zeigten sich die Reiseveranstalter mit der Buchungsentwicklung zufrieden. Nun droht Russlands Krieg in der Ukraine die Nachfrageentwicklung zu dämpfen. Alltours reagiert. So passt der Reiseveranstalter aus Düsseldorf seinen Service "Flexibel buchen" an.