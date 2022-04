Imago

Sykline von Frankfurt am Main: In der Mitte der Tower der Commerzbank, in dem die Zentrale ihren Sitz hat.

Die Commerzbank, der Bankpartner bei der TUI-Card, äußert sich nun erstmals zur Kündigung von Karten. Dies habe nichts mit TUI zu tun, sondern Kunden seien ihren Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen. Als vergangene Woche bekannt wurde, dass die Commerzb