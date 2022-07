Imago Images / Rolf Poss

Händeringend gesucht: Personal in der Touristik.

Es fehlt an Personal, in der Hotellerie, bei den Airlines, im Vertrieb und den Veranstaltern. Welche Engpässe entstehen bei welchen Akteuren und vor allem welche Maßnahmen zur Arbeitskräftesicherung sind erfolgreich? Das will das Kompetenzzentrum Tourismus nun