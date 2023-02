Klaus Hildebrandt ist Chefredakteur von fvw|TravelTalk

Die Umsätze in der Touristik erholen sich. Doch der organisierten Reise gehen durch die Preissteigerungen immer mehr Kunden verloren. Das hat gravierende Folgen für die Destinationen und das Geschäftsmodell der Pauschalreise. Ein Kommentar.

Endlich geht es wieder aufwärts in der Touristik! Seit Weihnachten brummt das Geschäft, Januar und Februar übertrafen alle Erwartungen. Wer mag da noch zurückschauen? Abgehakt und weiter.



Wir tun es dennoch, und zwar ausführlich. Wir erheben seit 1971 mit unserem fvw|TravelTalk Dossier ( Jetzt im E-Paper lesen! ) die Umsätze der Veranstalter und schreiben diese einzigartige Statistik fort. Denn viele Manager reden gern über ihre Erfolge, werden aber oft schmallippig, wenn es gilt, die Wortakrobatik ihrer Pressemitteilungen durch konkrete und absolute Zahlen zu belegen.sagt eine Menge über den Zustand der Branche aus und erlaubt Rückschlüsse auf die Zukunft. Im vergangenen Sommer freuten sich Reisebüros und Veranstalter, dass Kunden die Preiserhöhungen akzeptierten und höherwertig buchten. Bei den im Dossier gelisteten Veranstaltern ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr zwischen Umsatz- und Teilnehmerwachstum eine hohe Differenz von 19 Prozentpunkten.beschleunigt sich diese Entwicklung wegen der stark gestiegenen Reisepreise noch. Marktforscher wie TDA und der Tats-Reisebüro-Spiegel berichten von einem Unterschied von bis zu 25 Prozent zwischen der Zahl der Buchungen und dem Umsatz im Vergleich zum Vorjahr.Auf den ersten Blick hört sich das toll an: Mehr Umsatz mit weniger Kunden heißt weniger Arbeit in einer Zeit, in der der Fachkräftemangel überall spürbar ist. Bestenfalls ist sogar die Marge höher, wenn die höheren Einkaufspreise für Flüge und Hotels voll weitergegeben werden können.Und ist die Reise nicht entspannter, wenn es keine Schlangen an Flughäfen oder vor Sehenswürdigkeiten und freie Liegen am Pool gibt? Reisebüros werden ohnehin am Umsatz gemessen. Mit Billigkunden, die bei Gutschein-Aktionen ohnehin schnell zu einem Portal weiterziehen, ist kein Staat zu machen.ist dieser Trend jedoch bedenklich. Tourismus kann man nicht nur in Umsätzen messen. Für Destinationen in aller Welt ist die Zahl der Besucher wichtig. Gastronomie, Geschäfte, Reiseleiter und Taxifahrer leben von den Ausgaben vieler Gäste vor Ort – das hat der "Undertourism" der Pandemie schmerzhaft vor Augen geführt. Wenn die Urlauber schon mehr für ihre Reise ausgeben müssen, könnte das sogar dazu führen, dass bei den Ausgaben im Zielgebiet nochmal besonders gespart wird. Schon jetzt ist All-Inclusive gefragt wie nie.Für Airlines ist die Zahl der Passagiere ebenfalls wichtig. Sind Strecken schlecht ausgelastet, droht der Teufelskreis von Flugzusammenlegungen und -streichungen – das nervt Reiseverkäuferinnen und Kunden gleichermaßen.zwischen Umsatz- und Teilnehmerzahlen könnte sich angesichts hoher Inflationsraten in der Zukunft noch weiter vertiefen. Denn dass die Energie- und Lebensmittelpreise als zwei wichtige Einflussfaktoren für den Preis einer Urlaubsreise in absehbarer Zeit und wieder deutlich sinken, ist wenig wahrscheinlich.In früheren Jahren wuchs die Pauschalreise inklusive Kreuzfahrt in den unteren Einkommensklassen, weil sie mit ihrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis jungen Familien und Haushalten mit begrenztem Einkommen einen Platz an der Sonne ermöglichte. Wenn dieses Versprechen für immer mehr Kunden nicht zu erfüllen ist, hat das gravierende Folgen für das Geschäftsmodell der Touristik.die Ausgaben der Deutschen für organisierte und für individuelle Reisen auf demselben Niveau, mittlerweile ist die Individualreise davongezogen. Diese Reisen, die per Auto, Bahn oder Billigflieger angetreten werden und für die die Urlauber selbst ihre Unterkunft bei einem Hotel- oder Fewo-Portal buchen, gehen an Reisebüros und Veranstaltern weitgehend vorbei.Viele Destinationen rücken nur allzu gern einen hochwertigen oder Luxus-Tourismus in den Fokus und werden das auf der ITB wieder zelebrieren. Doch die sehr kaufkräftige Kundenschicht ist begrenzt. Wenn eine Flugreise ins Ausland für breitere Teile der Bevölkerung nicht mehr erschwinglich sein sollte, trifft das Destinationen und die Reiseprofis hier im Quellmarkt gleichermaßen. Notwendig ist deshalb auch ein günstiger Urlaub – Billigurlaub ist zumindest in den Ferienzeiten ohnehin Schnee von gestern.