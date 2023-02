Eine andalusische Prozession während der Karwoche.

Gebeco bietet im April eine Studienreise nach Andalusien an. Passend dazu: Michael Knapp, Geschäftsführer Gebeco, tritt auf der ITB am 9. März live bei fvw|Travel Talk TV auf.

Michael Knapp, Geschäftsführer Gebeco, bei fvw|Travel Talk TV



HIER geht es zur Anmeldung. fvw|Travel Talk TV wird mit Knapp am 9. März 2023 auf der ITB ein Live-Interview führen. Er wird über das Aufatmen nach Corona, die Reisetrends des Jahres und die Pläne zum 45-jährigen Firmenjubiläum sprechen. Dazu gibt es spannende News aus dem Gebeco-Vertrieb. Neben Vertretern aus diversen Destinationen stellen sich auch die Reederei Seabourn und der Zahlungsdienstleister Ecommpay den Fragen der FVW-Medien-Redakteure Holger M. Jacobs und Paul Needham.

Die Reise führt von Malaga über Granada und Jáen nach Córdoba und endet nach dem Besuch von Sevilla, Jerez, Cadiz, Gibraltar und Ronda wieder in Malaga. Die Reisenden erkunden nicht nur die Kultur und Landschaften Andalusiens, sondern nehmen auch an der Ostertradition der Region teil.Denn die Karwoche (Semana Santa) in Andalusien ist ein Ereignis, das Städte und Gemeinden in dieser Region buchstäblich verändert. Prozessionen von kunstvoll geschmückten Wagen mit Jesus- und Marienstatuen, Gruppen von Nazarenos (Büßer) mit spitzen Kapuzen und Blaskapellen ziehen langsam durch die Straßen, von ihrer Pfarrkirche zur Kathedrale und zurück.Die meisten Prozessionen finden von Palmsonntag (Sonntag vor Ostersonntag) bis Karfreitag und Ostersamstag statt. Am Ostersonntag gibt es nur sehr wenige Prozessionen und am Ostermontag keine. Gründonnerstag und Karfreitag sind gesetzliche Feiertage in Andalusien.

Gebeco-Geschäftsführer Michael Knapp: "Das wirklich Faszinierende an Andalusien ist, dass es hier landschaftlich wie kulturell einiges zu entdecken gibt: Von Kathedralen über ehemalige Moscheen und alte Synagogen bis hin zu charmanten Tapas-Bars."