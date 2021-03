Erwartet, dass das Geschäft im Juni/Juli stark anzieht: Alltours-Inhaber Willi Verhuven.

Trotz der Pandemie will der Düsseldorfer Tourismuskonzern Alltours nach eigenen Angaben kein Personal abbauen und nach der Krise weitere Mitarbeiter einstellen. Das sagte Alleininhaber Willi Verhuven der "Rheinischen Post" (Dienstag).

"Die meisten unserer Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit, aber ab Juni streben wir wieder Vollbeschäftigung an. Entlassungen sind bei uns nicht erforderlich", berichtete Verhuven. Stattdessen werde durch das erwartete folgende Wachstum "weiterer Personalaufbau erforderlich werden".



Der Firmenchef rechnet damit, dass das Geschäft im Juni/Juli stark anziehen wird, auch weil sich Tests und Impfungen immer mehr durchsetzten.



Deutsche Urlaubsregionen gefragt

Zu den aktuellen Reisetrends sagte Verhuven: "Wir merken jetzt schon an den Buchungen, dass die vielen schönen Ecken Deutschland wie Bayern, die Nordsee- und Ostseeregion und andere Ziele sehr beliebt sein werden. So war es bereits im Jahr 2020." Die Kunden zeigten auch "«viel Interesse an Griechenland sowie an der Türkei".