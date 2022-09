Bernd Niemeyer ist Gesellschafter und Geschäftsführer von Müller Touristik.

Der Party-Spezialist Müller Touristik hat die Produktpalette erweitert und vermarktet seine Angebote nicht mehr nur unter Müller, sondern auch unter Meier und Schmidt für unterschiedliche Zielgruppen. Entsprechend hat der Veranstalter jetzt drei Kataloge für 2023 vorgelegt.

Alles Müller, … oder was?

Müller Touristik

Zwei von drei neuen Katalogen.

„Jetzt ist die beste Zeit, etwas mit Freunden zu unternehmen.“ Bernd Niemeyer, Geschäftsführer von Müller Touristik, Münster

100.000 Gäste im Jahr 2023 als Zielgröße

Programm-Highlights 2023 Nahziele: Müller hat die Anlage Dorf Wangerland in Ostfriesland erworben und will sie zu einer Top-Destination entwickeln. Unter anderem werden dort die Friesen Wiesn mit 1000 Gäste stattfinden.

Müller hat die Anlage Dorf Wangerland in Ostfriesland erworben und will sie zu einer Top-Destination entwickeln. Unter anderem werden dort die Friesen Wiesn mit 1000 Gäste stattfinden. Mini-Kreuzfahrten: Mit der Holland Norways Lines ist Müller Touristik eine strategische Partnerschaft eingegangen und bietet nun Party-Mini-Kreuzfahrten mit der MS Romantica vom niederländischen Eemshaven ins südnorwegische Kristiansand.

Mit der Holland Norways Lines ist Müller Touristik eine strategische Partnerschaft eingegangen und bietet nun Party-Mini-Kreuzfahrten mit der MS Romantica vom niederländischen Eemshaven ins südnorwegische Kristiansand. Schlager-Event auf Mallorca: Müller Touristik bietet zwei Schlagernächte hintereinander mit Stars wie Beatrice Egli, Giovanni Zarella und Ben Zucker auf Mallorca.

Müller Touristik

Wie alles begann: Touren im Partyzug – Tanz inklusive – dafür steht Müller Touristik ursprünglich. Das neue Angebot will die Kunden jetzt ganzjährig auf Reisen schicken.

Daten und Fakten zu Müller Touristik 1970 gegründet von Heinz Müller in Münster. 873 Reisende fuhren in dem Jahr mit.

1990 Gründung des Eisenbahnunternehmens Euro-Express, mit dem Müller seitdem Partyzüge anbietet.

2000 Weiterentwicklung zum Pauschalreiseveranstalter für Gruppen-Kurzreisen.

2015 zieht sich Heinz Müller als Geschäftsführer aus dem Unternehmen zurück und übergibt die Führung an den damals 35-jährigen Münsterländer Bernd Niemeyer.

2019 Stefan David übernimmt von Müller-Touristik die Euro-Express Sonderzüge GmbH & Co. KG im Rahmen eines Management-Buyouts.

2020 übergibt Heinz Müller die Gesellschaftsanteile des Unternehmens komplett an Bernd Niemeyer und Dirk Boll.

2022 Müller-Touristik erweitert sein Angebot um die Marken Meier für gesellige Erlebnisreisen und Schmidt für Urlaubserlebnisse mit Familie und Freunden.



Beschäftigte: 40

Gäste: 130.000 vor der Corona-Krise





Da muss man erst mal drauf kommen: Als sich Müller Touristik, bekannt für Partyzug-Trips, in der Corona-Krise eine Programm-Erweiterung verordnete, brauchte das Team um Chef und Mitgesellschafter Bernd Niemeyer (42) dafür eine pfiffige Marketingidee."Einer von uns kam dann auf die Idee, unsere drei Produktstränge mit ihren unterschiedlichen Zielgruppen nicht nur unter Müller anzupreisen, sondern auch unter den ebenfalls weit verbreiteten Namen Meier und Schmidt." Nach kurzer Bedenkzeit war klar: So wird’s gemacht."Nun gilt bei Müller Touristik: "Müller macht Party, Meier liebt Erlebnis und Geselligkeit, und Schmidt macht Urlaub", fasst Niemeyer zusammen.Entsprechend hat er für das Reisejahr 2023 jetzt drei Kataloge vorgelegt: Der Müller-Katalog ist prall gefüllt mit Party-Reisen zu Gute-Laune-Hochburgen wie Egmond aan Zee, Willingen oder Norderney.Der Meier-Prospekt zielt auf Cliquen ab, die weniger Party, aber doch Programm wünschen. Er animiert zum Radwochenende ins Ahrtal oder zum Strandsegeln in Wijk aan Zee.Der Schmidt indes richtet sich an Familien, die was erleben wollen. Denen wird beispielsweise eine Hamburg-Reise inklusive Miniatur-Wunderland-Besuch und River-Bus-Tour organisiert oder auch ein Trip nach Oberhausen inklusive Movie Park und Co."Die Partytouren bleiben unser Fokusthema", versichert Niemeyer. Darauf entfallen gut 70 Prozent des Umsatzes. Alle drei Bereiche will er gemeinsam mit Teilhaber Dirk Boll ausbauen, um damit den Kunden ganzjährig Angebote zu unterbreiten. "Zudem macht uns das widerstandsfähiger gegen Krisen", sagt Niemeyer.Er hatte Müller Touristik zu einem unglücklichen Zeitpunkt von Gründer Heinz Müller übernommen: im Februar 2020, einen Monat vor Pandemie-Beginn. Es folgten viele partylose Monate ohne Umsatz. "Das ging ganz schön an die Nieren", gesteht der Unternehmer.2022 hofft er nun, mit seinen 40 Mitarbeitern nah an die Umsätze von 2019 heranzukommen und Gewinn zu erwirtschaften. Neue Maskenregeln für Tanz-Events im Herbst und Winter kann Müller Touristik daher nicht gebrauchen. "Während andere Veranstalter vom Sommergeschäft profitieren, leben wir vom Herbst", erklärt der Müller-Chef – dann ist Party-Hochsaison.Der Mann hat Ziele: 100.000 Gäste will er 2023 zählen. 1000 sollen allein zur Friesen Wiesn ins Dorf Wangerland kommen, wo Niemeyer mittlerweile selbst zum Investor geworden ist.Neu im Programm sind zudem Mini-Kreuzfahrten mit der Romantika von Holland Norway Lines. Dabei geht es von Eemshaven nach Kristiansand – Party inklusive. Vergangenes Wochenende hat Niemeyer das neue Produkt erstmals auch für 80 Reiseverkäufer erlebbar gemacht."Reiseverkäufer sind unsere wichtigsten Vertriebspartner, und das wird auch so bleiben", sagt er. In sechs Städten soll das neue Programm jetzt vorgestellt werden. Weitere folgen im Winter.