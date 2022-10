Imago Images

Mehr Wildnis wagen: Kenia mit der berühmten Masai Mara ist neu im Alltours-Sommerprogramm 2023.

Mit einem deutlich erweiterten Angebot geht Alltours in den Sommer 2023. Insgesamt bietet der Düsseldorfer Veranstalter Reisen in 40 Länder an. Neue Sommer-Destinationen sind die Kapverden und Kenia. Zudem wächst das Eigenanreise-Angebot spürbar.

Mit einem deutlich erweiterten Angebot geht Alltours in den Sommer 2023. Insgesamt bietet der Düsseldorfer Veranstalter Reisen in 40 Länder an. Neue Sommer-Destinationen sind die Kapverden und Kenia. Zudem wächst das Eigenanreise-Angebot spürbar. Das S