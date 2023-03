TUI

Mathias Kiep ist Finanzvorstand der TUI Group. Er folgte im Oktober in dieser Position Sebastian Ebel nach, der zum CEO aufstieg.

Minus 49 Prozent – der Aktienkurs der TUI rauschte gestern an der Börse in die Tiefe. Doch lag dies nicht an der Entwicklung des Touristikgeschäfts, sondern an der Kapitalerhöhung, erklärt Finanzvorstand Mathias Kiep.

Auf den ersten Blick ist das ein Kursdeaster: An der Londoner Börse, an der die TUI-Aktie ihre Hauptnotiz hat, sank der Kurs am Dienstag um fast