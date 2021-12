Der Tourismus auf der Kanareninsel La Palma leidet unter dem Vulkanausbruch. Die heiße Lava der Vulkankette Cumbre Vieja im Süden von La Palma hat das touristische Angebot stark eingeschränkt. Zudem wird der Flugbetrieb aufgrund der Asche-Belastung immer wieder eingestellt. Die Fluggesellschaften hatten zuletzt wiederholt Flüge gestrichen oder nach Teneriffa umgeleitet. Wie reagieren die Reiseveranstalter auf die Situation und wie geht es weiter? fvw|TravelTalk hat nachgehakt.



Alltours hat La Palma bis auf Weiteres aus dem Programm genommen. Auch TUI bietet aktuell keine Reisen auf die grüne Kanareninsel an. FTI hingegen hat La Palma weiterhin im Angebot und konzentriert sich dabei auf den Osten der Insel. Wenn die Airlines Direktflüge auf die Insel absagen, werden die Kunden nach Teneriffa-Süd geflogen und mit der Schnellfähre auf die Insel gebracht.

FTI-Hotels im Osten von La Palma "gut ausgelastet"

Mehr dazu

Positiv sei zu sehen, dass die Insel jetzt so im Fokus stehe, sagt Morales. "In Zukunft bedeute das für den Tourismus vor Ort einen enormen Aufschwung", ist er überzeugt. "Sobald sich die Lage beruhigt und Gäste nicht mehr eingeschränkt sind, können wir davon ausgehen, dass auch Ausflüge zum Vulkan angeboten werden und dadurch touristische Attraktionen entstehen."



Neubuchungen hätten nachgelassen, sagt Manuel Morales, Strategic Destination Officer Spanien. Während jedoch zu Beginn des Vulkanausbruchs die Kunden vermehrt storniert hätten, sei die Stornorate seit Anfang Oktober gering.Aktuell erhalte der Veranstalter explizit Buchungen von Reisenden, die sich das Naturschauspiel nicht entgehen lassen wollen. "Die Hotels im Osten der Insel sind gut ausgelastet", sagt Morales. Auch Ferienhausanbieter wie Ulrich Roth mit der Markebetonen, dass Reisen weiterhin möglich seien und die Insel Touristen mehr denn je nun brauche.

Auch Nils Lübbe, Direktor Westliches Mittelmeer bei DER Touristik betont: La Palma bleibe trotz der Zerstörung ein wunderbares Reiseziel. "Daran wird sich auch nach dem Vulkanausbruch nichts ändern. Die Insel behält ihren ganz besonderen Reiz."



2900 Gebäude hat der Vulkan bislang zerstört