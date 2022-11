ASR

Winfried Schulze, Anke Budde und Klaus Gehrke führen nun den ASR.

Der Mittelstandsverband ASR hat auf seiner Jahreshauptversammlung in Bremen Anke Budde einstimmig zur Präsidentin und Nachfolgerin von Jochen Szech gewählt. An ihrer Seite stehen ein Stellvertreter und der Finanzchef.

