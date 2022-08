Der Gullfoss-Wasserfall ist eine der schönsten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Island.

Anfang Oktober wird SKR Reisen die neuen Europareisen- und Deutschland-Kataloge 2023 veröffentlichen. Vor allem Island sticht als Bestseller-Destination hervor.

SKR Reisen wird Anfang Oktober 2022 die neuen Europareisen- und Deutschland-Kataloge 2023 veröffentlichen. Der Europa-Katalog verfügt über 368 Seiten und 161 Angebote. Er enthält sechs neue Reisen unter anderem nach Island, Finnland und ins Baltikum.Der Deutschland-Katalog verfügt über 112 Seiten mit insgesamt 44 Reisen quer durch Deutschland, Österreich und Südtirol. Im Angebot befindet sich auch eine neue Tirol-Reise."In den letzten zwei Jahren konnten wir einen sehr starken Anstieg in der Nachfrage nach Europareisen beobachten. Vor allem Island sticht jedes Mal als unangefochtene Bestseller-Destination in unserem Ost- und Nordeuropa-Portfolio hervor. Mit gleich drei neuen Reisen erfolgte für die kommende Reisesaison der größte Island-Ausbau, seit wir das Land im Portfolio haben", so Christoph Albrecht, Geschäftsführer von SKR Reisen.Albrecht wies darauf hin, dass viele Deutschland-Reisen bereits jetzt auf www.skr.de buchbar sind, obwohl die Printkataloge erst in einem Monat erscheinen. Die Reisebüro-Kataloge werden zudem CRS-Kürzel auf jeder Programmseite zum Buchen in Toma, Myjack, Merlin und Neo enthalten.