Alexander Krug

Die Eröffnung des TUI Campus in Hannover.

Heute ziehen die TUI-Büros in Hannover in den "TUI Campus" um. 2800 Kollegen teilen sich künftig 1500 Arbeitsplätze. Im Interview erklärt die Projektchefin Inga Meyer, wie das neue Desk-Sharing-Konzept funktioniert und warum der Campus ein Jahr verspätet eröffnet.

Der TUI Campus in Hannover, die frühere Zentrale der TUI Deutschland in der Karl-Wiechert-Allee 23, öffnet am heutigen 25. August seine Pfor