Britischen Urlaubern stehen jetzt über 12.000 Hotels zur Auswahl.

"Bis Ende des Jahres streben wir mehr als 30.000 Hotels an", verkündet TUI. Mit der dynamischen Accommodation-Only-Plattform bietet der Touristikkonzern in Großbritannien weitere Unterkunftsoptionen an.

Nach der erfolgreichen Einführung in Schweden am 14. Dezember 2022 und der weiteren Implementierung in allen anderen nordischen Märkten wurd