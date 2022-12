23 / 25

Piloten und Crew-Mitglieder können im Frachtraum schlafen, auch Crew Rest genant. Dort gibt es sechs Plätze für Flugbegleiter und zwei für Piloten. Pro A-330-neo werden 28 Crew-Mitglieder benötigt. Anfangs will Condor in der Kabine mit zehn Flugbegleitern planen, so COO Schmitt. (Foto: FVW Medien/RIM)

23 von 25