FTI

Die FTI Group hat ihr neues Ägypten-Headquarter feierlich eingeweiht. Zur Eröffnung kamen unter anderem: Emad Fayed, CEO RedSea24, der stellvertretende Generalsekretär des Gouverneurs des Roten Meeres, General Ahmed Abdel Aziz sowie Karl Markgraf, Group Chief Information Officer, FTI Group.

Der deutche Marktführer für Ägypten-Reisen zieht die Mitarbeitenden in dem Land am Nil an einem Standort zusammen. Die neue Zentrale wurde feierlich eröffnet.

Die FTI Group hat in Hurghada ein neues Headquarter für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eröffnet. Bislang waren die etwa 500 Mitarbei