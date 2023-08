Alexander Krug

Thomas Ellerbeck, Mitglied des Group Executive Committee & Chief Sustainabilty Officer der TUI Group, TUI-CEO Sebastian Ebel, TUI-Konzernbetriebsratsvorsitzender Frank Jakobi, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Inga Meyer, Business Transformation and Strategic Projects bei TUI Deutschland, Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI Deutschland und Sybille Reiß, Vorstand für das Ressort Personal sowie Arbeitsdirektorin der TUI Group.

Bei der Neugestaltung des weltweiten Unternehmenssitzes der TUI Group spielten Nachhaltigkeit und eine offene Arbeitsumgebung eine wichtige Rolle. So wurde auf den Dächern des TUI Campus eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Die TUI Group hat am 25. August ihren neu gestalteten globalen Unternehmenssitz in Hannover eröffnet. In den Räumlichkeiten des TUI Campus w