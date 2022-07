Das Fünf-Sterne-Hotel Villa Gadea steht im Fischerdorf Altea an der Costa Blanca.

Der Südosten Spaniens rückt bei dem Duisburger Veranstalter weiter in den Fokus. Unter den neu buchbaren Hotels sind auch drei Häuser der Kette Meliá.

Mehr dazu

Die Nachfrage nach Urlaub auf dem spanischen Festland sei so hoch, dass sich Schauinsland-Reisen deswegen dazu entschlossen habe, mehr Hotels in der Provinz Alicante ins Programm zu nehmen. Unter den neuen Häusern ist etwa das Fünf-Sterne-Hotel SH Villa Gadea im Fischerdorf Altea, direkt am Mittelmeer gelegen.Drei Häuser der Hotelkette Mélia finden sich ebenfalls im erweiterten Portfolio, darunter das Mélia Alicante. Das Besondere an dem Vier-Sterne-Hotel: Dort sind Adults-Only-Zimmer buchbar, die einen exklusiven Zugang zum Infinity-Pool und zur Lounge haben.Weitere neue Mélia-Hotels sind das Spa Porta Maris (vier Sterne), das Suites del Mar (fünf Sterne) und das Mélia Benidorm (vier Sterne).Flüge in die Region Costa Blanca gehen etwa täglich ab Düsseldorf mit Eurowings und dreimal wöchentlich ab Frankfurt mit Lufthansa.