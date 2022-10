Airbus

Budgetcarrier Jet 2 bietet mit der Schwestergesellschaft Jet 2 Holidays ("Package holidays you can trust") Flugpauschalreisen an.

Wie in Deutschland ist TUI in Großbritannien größter Veranstalter. Doch Verfolger Jet 2 hat in den vergangenen Jahren stark aufgeholt und plant für für 2023 ein genauso großes Flugpauschalreisevolumen wie der deutsche Konzern. Auf dem fünften Platz rangiert bereits ein Hotelportal.

Wie in Deutschland ist TUI in Großbritannien größter Veranstalter. Doch Verfolger Jet 2 hat in den vergangenen Jahren stark aufgeholt und plant für für 2023 ein genauso großes Flugpauschalreisevolumen wie der deutsche Konzern. Auf dem fün