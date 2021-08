Mandar Vaidya war für die Expansion von Oyo in Südostasien verantwortlich und baut nun das Geschäft mit Ferienunterkünften in Europa aus.

Oyo ist in kurzer Zeit zu einem der führenden globalen Hotelunternehmen aufgestiegen. Mit Marken wie Belvilla, TUI-Ferienhaus und Traum-Ferienwohnungen mischt die Oyo Vacation Homes (OVH) kräftig auf dem Fewo-Markt mit. OVH-Chef Mandar Vaidya erläutert auf dem fvw|TravelTalk Kongress die Pläne.

Oyo-Gründer Ritesh Agarwal, heute erst 27 Jahre alt, hatte vor acht Jahren die Idee, für kleine, familiengeführte Hotels in Infirn durch eine moderne Buchungstechnik und einheitliche Qualitätsstandards neue Kunden zu erschließen. Die Idee zündete, Oyo erhielt finanzielle Rückendeckung und expandierte weltweit, vor allem in Asien. Schon vor der Pandemie müsste Agarwal zwar die hastige Expansion etwa in den USA zurückfahren. Dennoch ist Oyo eine der interessanten Gründungsgeschichten der Reisebranche.Experten erwarten einen baldigen Börsengang des Unternehmens, das von namhaften Investoren und auch Airbnb finanziert wird. Spekuliert wird auch, dass Microsoft noch vor einem Börsengang einen Anteil erwerben könnte und Oyo unter anderem die Cloud-Dienste des IT-Konzerns nutzen könnte. Vor zwei Jahren stieg Oyo zudem in den europäischen Markt für Ferienunterkünfte ein und kaufte von Axel Springer die @Leisure Group. Zur Sparte Oyo Vacation Home (OVH) zählen Belvilla, Dancenter, Danland, der Bremer Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen und TUI-Ferienhaus.OVH wird geleitet von Manday Vaidya, der zuvor Oyo-Chef für das Geschäft in Südostasien, Nahost und Japan und davor 15 Jahre lang bei McKinsey war. Oyo will im derzeit boomenden Geschäft mit Ferienwohnungen und -häusern in Europa expandieren. Warum eine indische Hotelkette diesen Markt für sich entdeckt hat, was Oyo in Europa plant und wie die einzelnen Geschäftsmodelle von Veranstalter bis Online-Marktplatz sich ergänzen, erläutert Vaidya auf dem fvw|TravelTalk Kongress, der am 1. und 2. September stattfindet, und für den derzeit eine kostenlose Anmeldung noch möglich ist.