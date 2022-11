Der Vorstandsvorsitzende der TUI AG, Sebastian Ebel.

Der Vorstandsvorsitzende der TUI AG, Sebastian Ebel, erklärte auf dem fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya, dass der stationäre Vertrieb sich in einer sehr guten Position befinde. Dafür erntete er Applaus.Er erklärte, dass sein Konzern ohne die staatlichen Rettungspakete nicht überlebt hätte. Ebel: "Wenn man sich anschaut, wieviel wir davon in Anspruch genommen wurden, kann man sehen, dass die TUI sehr solide durchgekommen ist. Die TUI steht finanziell stabil und refinanziert auf den Beinen. Wir konnten unsere Fixkostenstruktur senken, um uns stabiler zu machen."Im April und Mai 2022 hätte er nicht damit gerechnet, dass die Erholung derart gut ausfalle. "Wir wollen profitabel wachsen. Wir überlegen schon, wie sich die Nachfrageentwicklung in England und Europa entwickeln wird. Da sind wir natürlich auch vorsichtig", sagte Ebel.Auf Nachfrage des fvw|TravelTalk-Chefredakteurs Klaus Hildebrandt, ob der Staat über Wandelanleihen Gesellschafter bei TUI werden soll, antwortete der TUI-Chef: "Ich glaube nicht, dass der Staat Gesellschafter bei der TUI bleiben werde. Er wird irgendwann als Gewinner aussteigen."Hildebrandt fragte auch, welche Einflussmöglichkeiten der bisherige TUI-Großaktionär Alexej Mordaschow noch habe.Ebel antwortete: "Mordaschow hat keine Einflussmöglichkeiten mehr." Ein Großteil der Stimmrechte von Mordaschow ist unter der Kontrolle von dessen Ehefrau. Doch eine Ausübung der Stimmrechte blieb Elena Mordaschowa bisher verwehrt.Ebel erklärte im Zusammenhang mit der Zukunft des Tourismus: "Der Tourismus hat zwei schwierige Jahre vor sich. Die Inflation, die Einkommen und auch der Ukraine-Krieg spielen dabei wichtige Rollen."