Spanien ist das wichtigste Auslandsreiseziel der Deutschen. Wie laufen die Buchungen für die Regionen, wie sind die Aussichten und welche Rolle spielen Veranstalter? Marktforscher Roland Gassner (TDA) wird auf dem fvw|TravelTalk Kongress Zahlen und Einschätzungen präsentieren.

Session 1: Künstliche Intelligenz verändert die Welt – wie Chat GPT & Co die Touristik prägen werden

10.00 – 10.30 KI: Wo geht in den nächsten Jahren die Reise hin – in der technischen Entwicklung, der Anwendung und der Regulierung?

Dr. Rüdiger Off, Leiter Forschung & Entwicklung, Highpots



10.30 – 11.00 Best Practice: Erfolgreiche KI-Lösungen in Touristikunternehmen

Präsentation und Diskussion erster Anwendungen mit

Nicolas Götz, Gründer und Geschäftsführer Adigi

Torsten Ostmeier, Externer Projektleiter KI, HLX Touristik und CEO Honeepot

Andreas Wulfes, Geschäftsführer Neusta Data Intelligence/Team Tourism

Rüdiger Off, Leiter Forschung & Entwicklung, Highpots



11.00 – 11.15 Wie sehen "KI-Immigranten" die Zukunft? Diskussion mit drei Schülerinnen und Schülern, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen.



11.15 – 12.00 Kaffeepause/Networking



12.00 – 12.30 Wie stellt sich die Travel Technology auf die Such- und Buchungstrends der Zukunft ein?

Amadeus IT Group

FVW Traveltalk Kongress 2022

Herbst-Event von fvw|TravelTalk: 25 Jahre Kongress – Touristikgeschichte im Zeitraffer

1 / 39 Der fvw|TravelTalk Kongress, hier ein Bild aus der Köln Messe, ist seit 25 Jahren das Herbstevent für die Entscheiderinnen und Entscheider der Reisebranche. Die Bilder früherer Kongresse sind auch ein Stück Branchengeschichte. Dieses Jahr findet der Kongress vom 20. bis 23. September in Valencia statt. (Foto: CW/CS/OF) 1 von 39 Teilen 2 / 39 Der erste Kongress fand 1999 in der Frankfurter Messe statt. Es kamen auf Anhieb 700 Besucher plus weitere 400 zur begleitenden Travel Expo. (Foto: CW/CS/OF) 2 von 39 Teilen 3 / 39 Tech-Experten 1999: Steffen Faradi, Gökhan Kücükcankaya und Tom Dillon. (Foto: CW/CS/OF) 3 von 39 Teilen 4 / 39 Vertriebsdebatte 1999: Stefan Pichler, damals Lufthansa-Vertriebschef, Norbert Munsch (TUI) und Dietmar Gunz (FTI). (Foto: CW/CS/OF) 4 von 39 Teilen 5 / 39 Großes Thema war 1999 der Einstieg des britischen Veranstalters Airtours bei FTI. "Wir sind hier und wir werden hier auch bleiben", erklärte Vorstand Tim Byrne. Doch nach hohen Verlusten zogen sich die Briten vier Jahre später zurück. (Foto: CW/CS/OF) 5 von 39 Teilen 6 / 39 Im Jahr 2000 zog der Kongress nach Wiesbaden um, Hauptthema war der aufkommende Internet-Vertrieb. Stefan Pichler (l.), inzwischen Chef von C&N Touristic, hielt die Keynote. Aber den Saal rockte Martha Lane Fox, Mitgründerin des damals wegweisenden britischen Portals Lastminute.com. (Foto: CW/CS/OF) 6 von 39 Teilen 7 / 39 Der Kongress 2001 fand 14 Tage nach den Anschlägen vom 11. September in New York statt. Die Welt war geschockt und die Buchungen brachen ein. (Foto: CW/CS/OF) 7 von 39 Teilen 8 / 39 Die Nullprovision erhitzte damals die Gemüter. Lufthansa-Vertriebschef Thierry Antinori (l., heute bei Qatar Airways) und DRV-Präsident Klaus Laepple (r.) lieferten sich einen Schlagabtausch. Mittendrin der damalige Rewe-Touristik-Vertriebsmann und spätere LTU-Chef Jürgen Marbach. (Foto: CW/CS/OF) 8 von 39 Teilen 9 / 39 Ab 2003 fand der Kongress in der Köln Messe statt – bis 2019. Nur in den Jahren 2015 und 2016 gab es einen Abstecher nach Essen. (Foto: CW/CS/OF) 9 von 39 Teilen 10 / 39 Air-Berlin-Gründer Achim Hunold trat mehrmals auf dem Kongress auf, hier mit fvw-Chefreporter Georg Jegminat. (Foto: CW/CS/OF) 10 von 39 Teilen 11 / 39 Neckermann-Ikone Wolfgang Beeser kam Anfang 2004 als Sanierer zu dem inzwischen in Thomas Cook umgetauften Konzern zurück. Auf dem Kongress 2004 erläuterte er in einem Interview auf der Bühne seine Pläne. (Foto: CW/CS/OF) 11 von 39 Teilen 12 / 39 Spaß auf der Bühne 2004: Achim Hunold (Air Berlin), Gerald Kassner (Schauinsland), Anja Keckeisen (Expedia) und Dietmar Kastner (Rewe Touristik). (Foto: CW/CS/OF) 12 von 39 Teilen 13 / 39 Die Bahn-Party im Wartesaal am Dom: Viele Jahre Treffpunkt bei kölscher Musik und kölschen Spezialitäten. (Foto: CW/CS/OF) 13 von 39 Teilen 14 / 39 Bahn-Party mit Bahn-Chef: Der damalige DB-Chef Hartmut Mehdorn (2.v.r.) hielt 2006 am Tag eine Rede und kam am Abend zur Party in den Wartesaal am Kölner Dom. Mit dabei der damalige DB-Vertriebschef Jürgen Büchy (rechts), Peter Munzig von Amadeus (l.) sowie Klaus Hildebrandt und Ines Niedecken von FVW Medien. Die Bahn ist auch 2023 Sponsor der Kongressparty. (Foto: CW/CS/OF) 14 von 39 Teilen 15 / 39 Johan Lundgren, früher Top-Manager bei der TUI und heute Easyjet-Chef, war einer von vielen internationalen Speakern. (Foto: CW/CS/OF) 15 von 39 Teilen 16 / 39 2007 kam es nach dem deutsch-britischen Showdown – TUI fusionierte mit First Choice, Thomas Cook mit Airtours/My Travel – zum Gipfeltreffen: Peter Long (TUI Travel) und Manny Fontenla-Novoa (Thomas Cook) diskutierten mit Chefredakteur Klaus Hildebrandt über die Neuordnung der europäischen Touristik. (Foto: CW/CS/OF) 16 von 39 Teilen 17 / 39 Networking auf der der Travel Expo, auf der vor allem Tech-Unternehmen ihre neuen Produkte zeigten. (Foto: CW/CS/OF) 17 von 39 Teilen 18 / 39 Gespräche auf der Travel Expo. (Foto: CW/CS/OF) 18 von 39 Teilen 19 / 39 Ryanair-Chef Michael O'Leary war zweimal zu Gast auf dem Kongress. Er teilte mächtig gegen die Konkurrenz aus, vor allem gegen Lufthansa. Neben allem Klamauk zeigte sich aber auch sein Wissen im Detail. (Foto: CW/CS/OF) 19 von 39 Teilen 20 / 39 Kreuzfahrt-Debatte: Richard Vogel (TUI Cruises), Felix Eichhorn (Aida Cruises), Wibke Bachor (OFT/Reiseland), Reisebüro-Inhaber Ralf Hieke und Moderatorin Christiane von Pilar (fvw). (Foto: CW/CS/OF) 20 von 39 Teilen 21 / 39 Michael Frenzel (TUI), Peter Fankhauser (Thomas Cook) und Norbert Fiebig (damals DER Touristik) amüsieren sich 2013 im Publikum. (Foto: CW/CS/OF) 21 von 39 Teilen 22 / 39 Die Bahn-Party 2016 fand im Colosseum Theater in Essen statt. (Foto: CW/CS/OF) 22 von 39 Teilen 23 / 39 Veranstalter-Diskussion: Jan Mauelshagen (Hochschule Worms), Oliver Dörschuck (TUI), Michael Tenzer (Thomas Cook), Sören Hartmann (DER Touristik) und Moderator Klaus Hildebrandt (fvw) (Foto: CW/CS/OF) 23 von 39 Teilen 24 / 39 Der Kongress war immer auch die Bühne für die Tech-Szene und OTA, hier Henrik Kjellberg vom Fewo-Anbieter Awaze bei einer Diskussion 2019. (Foto: CW/CS/OF) 24 von 39 Teilen 25 / 39 Chefreporterin Rita Münck moderierte 2019 ein Panel zu den Chancen von Lufttaxis mit Ralf Baron (Arthur D. Little), Christian Eschmann (Koordinator für unbemanntes Fliegen) und Michael Garvens (Verband Unbemannte Raumfahrt). (Foto: CW/CS/OF) 25 von 39 Teilen 26 / 39 Der fvw|TravelTalk-Wettbewerb “Top unter 30“ hat einen festen Platz auf dem Kongress bekommen. Hier die Sieger des Jahrgangs 2019. In diesem Jahr werden zum neunten Mal Talente ausgezeichnet. (Foto: CW/CS/OF) 26 von 39 Teilen 27 / 39 Zentrales Gesprächsthema auf der Bahn-Party 2019 war die unsichere Zukunft von Thomas Cook. Die ehemalige Deutschland-Chefin Stefanie Berk, heute bei der Deutschen Bahn, im Gespräch mit Marek Andryszak (l.) und Stefan Baumert von der TUI Deutschland sowie Ingo Burmester (r.) von der DER Touristik. Fünf Tage nach dem Kongress musste die Thomas Cook Group Insolvenz anmelden. (Foto: CW/CS/OF) 27 von 39 Teilen 28 / 39 In der Pandemie fand der Kongress virtuell statt. Im September 2020 baute Technik-Partner Dreimeister erstmals ein TV-Studio in den Räumen von FVW Medien in Hamburg auf. (Foto: CW/CS/OF) 28 von 39 Teilen 29 / 39 Auch beim virtuellen Kongress kamen Gäste (nach Schnelltest und per Plexiglas-Scheibe getrennt) ins Studio, hier Moderatorin Christiane von Pilar mit Felix Eichhorn (Aida), Wybcke Meier (TUI Cruises), Bettina Zwickler (Kreuzfahrtinitiative) und Maik Schlüter (Oceania Cruises). (Foto: CW/CS/OF) 29 von 39 Teilen 30 / 39 Airliner auf dem virtuellen Kongress 2020: Gastmoderator Matthias Hansen (Prologis), Stephan Erler (Easyjet), Peter Glade (Sun Express), Jens Bischof (Eurowings) und Christoph Debus (damals Condor, heute Flixbus). (Foto: CW/CS/OF) 30 von 39 Teilen 31 / 39 Beim virtuellen Kongress 2021 wurden viele Interviewpartner aus aller Welt zugeschaltet, etwa aus der Google-Zentrale im Silicon Valley oder aus Indien. Auch Arnold Donald, Chef von Kreuzfahrt-Marktführer Carnival, war per Zoom aus den USA mit dabei, hier im Gespräch mit Klaus Hildebrandt. (Foto: CW/CS/OF) 31 von 39 Teilen 32 / 39 Nach der Pandemie fand der erste reale Kongress im November 2022 in Antalya statt. Es kamen gut 400 Besucher aus Deutschland und der Türkei, darunter auch der Tourismusminister der Türkei. (Foto: CW/CS/OF) 32 von 39 Teilen 33 / 39 FVW-Medien-Geschäftsführer Ingo Becker, DRV-Präsident Norbert Fiebig und Chefreporterin Rita Münck im Gespräch. (Foto: CW/CS/OF) 33 von 39 Teilen 34 / 39 Der Kongress ist wichtig für das Networking. Hier Sun-Express-Chef Max Kownatzki in Antalya im Gespräch mit TUI-CEO Sebastian Ebel. (Foto: CW/CS/OF) 34 von 39 Teilen 35 / 39 Redakteur Jochen Eversmeier (rechts) moderierte eine Diskussion zu den Potenzialen von Blockchain-Anwendungen. Mit dabei Anke Hsu (Chain4Travel), Daniel Zingsheim (Peakwork), Sabine Jordan-Glaab (Vtours) und Deniz Ugur (Bentour) (v.l.). (Foto: CW/CS/OF) 35 von 39 Teilen 36 / 39 Feierabend in Antalya: Kongress-Party im Garten des Hotel Barut Lara. (Foto: CW/CS/OF) 36 von 39 Teilen 37 / 39 Zum Abschlussabend lud die Hotelgruppe Paloma ins Paloma Perissia Side. In der Mitte Paloma-Chefin Ece Tonbul, mit dabei Gamze Nazil Ademoglo (Paloma Hotels), Reisebüro-Inhaber Önder Sancarbarlaz, Altan Tarakci von Öger Tours und Reisebüro-Inhaber Osman Benzer (v.l.). (Foto: CW/CS/OF) 37 von 39 Teilen 38 / 39 Hatten viel Spaß: junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses auf der Party. (Foto: CW/CS/OF) 38 von 39 Teilen 39 / 39 Der Kongress 2023 findet vom 20. bis 23. September statt. Am Hauptkongresstag (21. September) gibt es unter anderem ein CEO-Panel mit Stefan Baumert (TUI Deutschland), Laura Meyer (Hotelplan Group), Ingo Burmester (DER Touristik) und Karl Markgraf (FTI Group). (Foto: CW/CS/OF) 39 von 39 Teilen

Mit 9,8 Mio. Besuchern waren die Deutschen 2022 die größte Gruppe ausländischer Reisender in Spanien. Aber nach Ende der Pandemie ist der Konkurrenzkampf auf der Nah- und Mittelstrecke wieder ausgeprägt, auch andere Reiseziele wie die Türkei, Ägypten oder Tunesien kommen stark zurück.Roland Gassner, Director Business Development von Travel Data + Analytics (TDA), die mit ihrem tagesaktuellen Daten-Pooling die Umsatzentwicklung bei Veranstalter-Reisen von stationären Reisebüros, Portalen von OTAs und Veranstaltern sowie dem mobilen Vertrieb erfassen, wird auf Basis der Datenauswertungen über die aktuelle Lage, Strukturveränderungen im Buchungsverhalten und die Aussichten informieren.Da sein Vortag (21. September 14.15 Uhr) sich vor allem auch an die spanischen Touristiker und Hoteliers richtet, sind der Titel und seine Präsentation in englischer Sprache: "Relevance of Spain as a Travel Destination for the German TO Market - Best practice analyses and important hints for AI approaches".Künstliche-Intelligenz-Anwendungen – eines der großen Themen auf dem Kongress – benötigen beste Qualität und eine große Bandbreite. "TDA versorgt die deutsche Reisebranche mit Daten zum Buchungsverhalten, die signifikante Ansätze von Business Intelligence oder KI ermöglichen", sagt Gassner.Anreise.Ab 21 Uhr Welcome auf der Dachterrasse des Tagungshotels Meliá Valencia, sponsored by TUI.9.30 – 10.00 Eröffnung und Grußworte Vertreter aus Spanien und Valencia